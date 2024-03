Ponętna Natasza Urbańska ZACHWYCA na imprezie "Twojego Stylu". Zaprezentowała NOWY kolor włosów (ZDJĘCIA)

Tola 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jest piękna😍 wszystko w niej jest w punkt. Na wiele rzeczy nie miała wpływu (geny) ale na to co miała i ma wpływ - widać, że w pocie czoła walczy i dba. Ciało wysportowane idealnie (nie za dużo), włosy, cera zadbana. Do tego wieloletnia żona jednego faceta i kochająca mama. Eh.. może jeszcze przyjdzie i na nią czas i utrafi jakąś piosenką w serca Polaków.