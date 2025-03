Pozbawiona filtrów Madonna wybrała się na randkę z młodszym o 38 lat ukochanym

Jest zjawisko zwane ostracyzmem społecznym.stosowabe przez nietolerancyjnych ludzi.ktorxy oceniają innych przez pryzmat ile masz lat i jak wyglądasz .Tacy ludzie oceniają innych stereotypowo nie znając osobowości.Rodzina narzeczonego jest nietolerancyjna.Sa że wsi Ślązacy i nie są tolerancyjni niestety Jak się dowiedzieli że jestem starsza od niego o parę wykluczyli mnie z rodziny czyli to jest ostracyzm społeczny.Nie dostaje zaproszenia na kawę obiad urodziny nie chca przyjechać na ślub nie otwierają drzwi jak się do nich przychodzi.Nie chcą ze mną rozmawiać i mnie poznać.PrzeszkSza im to że jestem starsza i cały czas mysla co ludzie powiedzą.Zeby było ciekawie to chodzą do Kościoła i są bardzo pobożni Nie rozumiem jak można tak człowieka oceniać po wyglądzie patrzeć na wiek nie znając osobowości i charakteru Dla mnie to wszystko jest chore.A co Państwo o tym sądzą?