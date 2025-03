Pozbawiona filtrów, ale wciąż gładka niczym tafla jeziora Madonna przemyka się jedną z ulic Nowego Jorku. Wygląda jak na Instagramie?

Madonna to bez wątpienia legenda muzyki i chyba nikomu nie przyszłoby do głowy tego kwestionować. Ostatnimi czasy dużo częściej słyszy się o niej jednak w kontekście aktywności na Instagramie, gdzie szokuje przesadnie wygładzonymi zdjęciami . Tego, jak wygląda naprawdę, możemy się dowiedzieć dopiero ze zdjęć paparazzi .

Nowe ujęcia 66-letniej gwiazdy to zresztą najlepszy dowód na to, że filtry wcale nie są jej potrzebne. Tym razem fotoreporterzy czekali na Madonnę przy okazji jej wizyty w Nowym Jorku i uwiecznili moment, jak ta przemykała się jedną z tamtejszych ulic w drodze na event jej fundacji Raising Malawi. W porównaniu do instagramowych kadrów - tu chyba nikt nie będzie zaskoczony - prezentowała się nieco inaczej.