Dove Cameron

Starlily 2 godz. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Nie czuła się dobrze ze sobą, to zrobiła operacje i teraz może podoba się sobie bardziej. To super wyjście, sama zamierzam się takiemu poddać. Co w tym niby złego? A co do jej urody, to uważam że jest i była jedną z ładniejszych aktorek, od zawsze miała w sobie urok.