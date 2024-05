Pracowita Caroline Derpienski zalicza CZWARTE wyjście na czerwony dywan podczas pobytu w Cannes. Prawdziwa gwiazda? (ZDJĘCIA)

Caroline Derpienski to w tym roku niewątpliwie najintensywniej uczestnicząca w Festiwalu Filmowym w Cannes Polka. 22-letnia celebrytka od ponad tygodnia przebywa we francuskiej miejscowości, gdzie co chwilę odhacza kolejne pokazy filmowe i eventy. Oczywiście przyodziana w kreacje od największych domów mody.

To właśnie przez festiwalowe zobowiązania Caroline Derpienski nie mogła uczestniczyć w hucznych 18. urodzinach Pudelka. Jak wspomniała w nadesłanym do naszej redakcji nagraniu, tego samego wieczoru miała zaproszenie na galę zorganizowaną przez amfAR (The Foundation for AIDS Research).