Premiera filmu "Detektyw Bruno": odpicowana Cleo, Anna Powierza z córką i dawno niewidziana Edyta Jungowska (ZDJĘCIA)

We wtorek w warszawskich Złotych Tarasach odbyła się premiera komedii "Detektyw Bruno". To opowieść o ośmiolatku, który mieszka w rodzinnym domu dziecka. Chłopiec jest wielkim fanem serialu o superdetektywie i z zapartym tchem śledzi jego przygody.

W dniu swoich urodzin Oskar znajduje kopertę ze wskazówką prowadzącą do ostatniego prezentu ukrytego przez jego rodziców. Postanawia wynająć serialowego superbohatera do rozwiązania tej zagadki. Nie wie jednak, że jego idol - detektyw Bruno Księski jest w rzeczywistości wypalonym i cynicznym aktorem, który w dodatku… nie lubi dzieci.

Grający Oskara Iwo Rajski ma 11 lat i już spore doświadczenie filmowe. Jego zdaniem najfajniejsze w byciu aktorem dziecięcym jest to, że "można wszystko".

Jeśli mógłbym mieć supermoc, to chciałbym latać i móc się teleportować, ale w filmie też się sporo dzieje, bo wspinam się po bardzo wysokich drzewach, wpadam do Wisły, jestem Zoo w nocy i przechodzę przez mur. Sceny kaskaderskie lubię najbardziej. Oskar jest trochę do mnie podobny. Też lubi zagadki, poszukiwania i układa kostkę Rubika, tak jak ja - zdradza Iwo w rozmowie z agencją informacyjną AKPA.