Premiera filmu "Ostatni Komers": Paweł Deląg, Sandra Drzymalska, Nathalia Fok z "Hotelu Paradise"... (ZDJĘCIA)

Na szczęście powoli udaje nam się powracać do normalności. Kolejne obostrzenia są znoszone, a co się z tym łączy - w końcu legalnie powróciły ukochane eventy gwiazd. W ostatnim tygodniu na rodzimych salonach działo się sporo:

To jest historia o wszystkim co pierwsze, a co za tym idzie - najintensywniejsze... pierwszy joint, pierwszy seks, pierwsze zakochanie i złamane serce - mówi producentka filmu, Marta Habior.