Prezent dla Roberta Bąkiewicza na Święto Niepodległości: PRZEGRAŁ PROCES Z PUDELKIEM!

Tłumaczenie, a raczej usprawiedliwienie Bąkiewicza opisaliśmy na Pudelku. Na początku grudnia 2020 roku dostaliśmy od niego... pozew. Tak, Robert Bąkiewicz podał nas do sądu za to, że opisaliśmy to, co sam powiedział. Domagał się przeprosin oraz 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia, argumentując to tym, że "szkalujemy jego dobre imię". Chciał jeszcze, żebyśmy usunęli artykuł, który tak go zezłościł: Marsz Niepodległości. Robert Bąkiewicz ze "Straży Narodowej" o PODPALENIU mieszkania: "Było pewnie pustostanem"