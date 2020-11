74-letni fotoreporter "Tygodnika Solidarność" POSTRZELONY gumową kulą na Marszu Niepodległości. Policja: "Jest nam PRZYKRO"

11 listopada jak co roku w centrum Warszawy miał miejsce Marsz Niepodległości. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, wydarzenie miało mieć charakter rajdu. Niestety, większość jego uczestników zignorowała to ustalenie, udając się w przemarsz, który następnie zamienił się w uliczne starcie z policją. Narodowcy obrzucali racami i kamieniami funkcjonariuszy, w efekcie czego wielu z nich zostało rannych. W pewnym momencie "manifestujący" postanowili podpalić jedno z mieszkań, z którego wywieszona była flaga Strajku Kobiet.

Zamieszki podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Zobacz, co się działo

Celem działania policjantów w pododdziałach zwartych jest przywrócenie ładu i porządku. W centrum wydarzeń oprócz nas zawsze są dziennikarze, z którymi współpracujmy, zapewniając im również bezpieczeństwo. W trakcie działań dynamicznych, gdy mamy liczne akty chuligańskie może dojść do sytuacji, w której obrażeń doznają także osoby postronne. Nawet po użyciu środków przymusu bezpośredniego. Dlatego tak ważne jest, by miejsce naszych działań opuścić. Po to są używane komunikaty. Niestety bardzo poważnie wyglądają obrażenia, które doznał jeden z fotoreporterów. Po ludzku jest nam przykro i liczymy na szybki powrót do zdrowia Pana Tomasza. Wyjaśnimy okoliczności tej sytuacji. Tak samo, jak każdą inną wątpliwość - czytamy w komunikacie warszawskiej policji.