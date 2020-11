Julia Wieniawa o "patriotach" z Marszu Niepodległości: "BESTIE, DEBILE, OHYDNE KREATURY"

Organizowany 11 listopada przez narodowców Marsz Niepodległości niestety niewiele miał wspólnego z pokojowym pochodem patriotów. Zaledwie kilka chwil po rozpoczęciu zgromadzenia w Warszawie część uczestników uzbrojonych w race zdemolowała wejście do sklepu przy Rondzie De Gaulle'a i wdała się w przepychanki z policjantami.

Marsz Niepodległości. Nadkom. Sylwester Marczak o starciach na rondzie de Gaulle'a

Zwierzęta. Nie, one mają więcej miłości i rozumu. To po prostu BESTIE, DEBILE, OHYDNE KREATURY. Nie umiem tego nazwać, ale nasuwają mi się same przekleństwa na język - napisała.