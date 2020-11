Marsz Niepodległości. PODPALONO mieszkanie w kamienicy Hanny Lis: "DO PIERDLA z nimi wszystkimi!"

Marsz Niepodległości. Zamieszki w Warszawie. "Regularna bitwa"

To, co się od lat dzieje na marszach nienawiści, bo to nie jest żadne świętowanie polskiej niepodległości, to są regularne, wojenne marsze, które rok rocznie przetaczają się ulicami warszawy. To powinno być w końcu zdelegalizowane, zanim ktoś w końcu zginie, zanim ktoś na tej wojnie zginie. Miał szczęście właściciel mieszkania, które spłonęło tutaj na Powiślu, że nie było go akurat w domu. A co gdyby był? A z filmiku, który został opublikowany na Twitterze, wynika, że to nie było przypadkowe podpalenie. To nie jest tak, że ta raca wpadła do mieszkania przez przypadek. Była wymierzona w mieszkanie, na którego balkonie wisi baner strajku kobiet. I teraz zacytuję to, co się pojawia na tym filmiku. Jeden z bandziorów mówi: "niech płonie ku*wa". A drugi przytomnie zauważa: "to nie to mieszkanie". No brawo wy, brawo za taki patriotyzm - komentuje oburzona dziennikarka.