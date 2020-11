11 listopada - Święto Niepodległości: Andrzej Duda z małżonką uczestniczyli w skromnych obchodach (ZDJĘCIA)

Jak co roku 11 listopada Polacy obchodzą Święto Niepodległości. Tegoroczne obchody są jednak inne niż zwykle. Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń nie odbyły się tradycyjne uroczystości , a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie wyraził zgody na organizację wielkiego marszu. Mimo to na ulicach i tak zebrały się tłumy ludzi z biało-czerwonymi flagami.

Święto Niepodległości. Zobacz, jak wywieszać flagę narodową

Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa (...). Sytuacja jest bardzo poważna. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych. (...) zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. W tym dniu chcę szczególnie podziękować wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo, co znaczy prawdziwie odpowiedzialna, obywatelska postawa - mówił.

Duda zwrócił się do ozdrowieńców z apelem o oddawanie osocza i zadeklarował, że sam też to zrobi "w najbliższych dniach".

Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości, tak innym niż dotychczasowe, szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my - obywatele Rzeczypospolitej! Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj - Polskę (...) Razem pokonamy obecne trudności tak, jak zrobiliśmy to wielokrotnie w naszej historii - zakończył przemówienie prezydent.