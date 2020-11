Narodowcy pochwalili się plakatem Marszu Niepodległości. Z BŁĘDAMI...

Co roku w tym czasie przez media przetacza się dyskusja o Marszu Niepodległości - inicjatywie środowisk konserwatywnych, które 11 listopada pragną "czcić niepodległość", organizując w poszczególnych miastach patriotyczne pochody. Najpopularniejszym jest Marsz Niepodległości w Warszawie , gdzie świętowanie niepodległości oznacza burdy, pseudokibiców w maskach i szalikach oraz rzucanie kostką brukową . Ciężko przyznać, że to "rodzinne święto", czego od lat domagają się organizatorzy Marszu, oburzający się na jakiekolwiek głosy, że jest u nich niebezpiecznie.

Już dwa lata temu ówczesna prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz , zakazała Marszu Niepodległości , argumentując to faktem, że za organizacją "uroczystości" stoi ONR.

Koronawirus. Marsz Niepodległości z ograniczoną liczbą uczestników? Rzecznik policji wyjaśnia

W tym roku Marsz Niepodległości także stanął pod znakiem zapytania. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już zapowiedział, że o "jakiejkolwiek rejestracji nie może być mowy", ale rejestracji i tak by nie było, bo w dobie pandemii koronawirusa jakiekolwiek zgromadzenia publiczne są przecież zakazane. Protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji też są nielegalne, ale tłumne wyjście na ulice niejako "ośmieliło" narodowców do tego, by zorganizować własny pochód.