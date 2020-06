Pogodni Gosia i Radek Majdan zabierają małego Henryka na badania

Laja 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 9 Odpowiedz

Ona nie rodziła tego dziecka,urodziła je surogatka,ale my mamy wierzyć w cudowna moc Małgosi i Radka,wtedy ta historia się sprzedaje-ludzie sledzie to od poczatku-niektore kobiety na piszą na insta komentarze,ze tak przeżywaly jej ciążę,zw jak pojechała rodziciece to,one też miały bóle -wtf ludzie????co z wami??? To wy zamiast dbac o siebie i poświecach czas na rozwój bo idą ciężkie czaś, cięższe niż teraz ,zajmuje cie się Majdanami,wy ich utrzymujecie -przez swoją ignorancje o głupotę.Oni ani w jednej sekundzie życia nie pomyśleli o was w innych kategoriach,niż nieudacznicy, naiwniacy, na których zbijaja kasę. Ludzie otwórzcie oczy!