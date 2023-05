Promienne Katarzyna Grochola i Dorota Szelągowska promują swoje dzieła na Targach Książki (ZDJĘCIA)

Serio 35 min. temu zgłoś do moderacji 46 13 Odpowiedz

Nie przeraża Was ilość U w naszym kraju. Coraz więcej znajomych ma problem ze znalezieniem pracy albo zmianą, bo rynek powoli się zapycha i wynagrodzenia też stoją a dziś podali, że spadły w stosunku do marca. Przyjmowanie tylu obywateli U zaczyna być widoczne. Poza tym nie ma U nich już zmasowanych ataków a tylko regionalne. Wspolczuję im, ale wydaje mi się że trochę wykorzystują sytuację plus śmiałe komentarze ich władz odnośnie decyzji Polski a ostatnio Wolynia, moim zdaniem są nie na miejscu. Za taką pomoc... Gdyby nie Polska i naciski na Zachód by pomógł to dziś U nie byłaby w takiej formie. Powiedzmy sobie szczerze.