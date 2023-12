Prowadzącej "Minęła 20" PUŚCIŁY NERWY. Na antenie sprzeczała się z posłem PO: "Nie pozwolę obrażać moich kolegów"

seniorka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pod siedziba tvp tlumy starych dziadow, babc i dziatkow, ktorzy proboja ukladac zycie mlodym. Dziennikarz powinien zapytac mlodych pracujacych co sadza o tvp. Bo to ich przyszlosc, nie dziatkow, ktorzy wychwalaja poprzednia wladze za ochlapy w postaci 13 i 14 emerytury. Bo im pozostalo tylko pare lat zycia,. Podobnie z mlodymi co to siedza godzinami na lawkach w parku z oczami wlepionymi w telefon popijajac piewko lub cos mocniejszego, mlodych obibokow, ktorzy nie splamili sie zadna praca. W dzien odpoczywaja a w nocy wyruszaja na lowy by kogos pobic, okrasc i pozyskac kadse na zakup monopolu na nastepny dzien.