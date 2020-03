Przebywająca na kwarantannie Heidi Klum całuje męża PRZEZ SZYBĘ: "Nie chcemy rozprzestrzeniać zarazków"

Pandemia, która opanowała niemal cały świat, rozprzestrzenia się w zatrważającym tempie. Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych zachorowaniach. Koronawirus nikogo nie oszczędza, a wynik pozytywny otrzymują także znane osobistości. O zarażeniu wirusem poinformowali już między innymi Tom Hanks , Bartosz Bereszyński czy Rudy Gobert , który początkowo kpił z paniki spowodowanej koronawirusem.

O swoje zdrowie martwi się także Heidi Klum. Modelka podejrzewa, że mogła zostać zarażona. Jak poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, od kilku dni zmaga się z typowo grypowymi objawami. Choć przyznała, że próbowała przebadać się na obecność koronawirusa, w miejscu jej zamieszkania wciąż nie jest to możliwe.

Podobnie jak wielu z was byłam chora przez ostatni tydzień. Niestety, mój mąż, który wrócił z trasy kilka dni temu, również źle się czuje. Dla bezpieczeństwa trzymamy się od siebie z daleka, dopóki nie otrzymamy wyników naszych testów (które w końcu udało nam się przeprowadzić) - pisze mama czwórki dzieci, informując, że podjęła środki ostrożności, dlatego że nie chce nikogo zarazić:

Nie chcemy rozprzestrzeniać zarazków i ryzykować, że inni zachorują! Chcę go objąć i pocałować, jednak ważniejsze jest, by postępować właściwie i nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa.