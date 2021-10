Przykładny tata Jarosław Bieniuk zabrał dzieci NA KEBABA (ZDJĘCIA)

Ala 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niewiem z kąd tyle złości na tą dziewczynę jest bardzo młodziutka ma nazwisko i urodę też moim zdaniem ładna dziewczyna czy gdyby Wam ktoś w wieku 19 lat proponował karierę i duże pieniądze ilu z Was tu komentujących by odmówiło bo myślę że nie wielu a może żaden więc przestańce pisać tak hamskie komentarze jej życie niech robi co chce a druga sprawa być może gdyby matka żyła być może poradziła by jej wybrać studia i odsuwała od blasków flwszy natomiast z kąd wiecie czy ojciec nie zachęca jej aby próbowała swoich sił w telewizji więc dajcie tej dziewczynie spokój bo tak naprawdę to jeszcze dziecko któremu zmarła matka i powinniście mieć trochę więcej oglądy a nie jechać jak po psie.