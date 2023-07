Psycholożka z "Rozmów w toku" już tak nie wygląda. Schudła 70 kilogramów, powiększyła piersi i zrobiła lifting twarzy (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Ewa Drzyzga: "Jeśli ktoś ma parcie na szkoło, to może się czuć zwolniony z zajęć ze mną"

Po zakończeniu przygody z "Rozmowami" Ola zaczęła prężnie działać w social mediach. Prowadzi Twittera, gdzie dzieli się swoimi złotymi myślami oraz profil na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia. Kobieta nie ukrywa, że jej przemiana to nie tylko wynik utraty wagi - wszak schudła aż 70 kilogramów - i licznych tatuaży, ale też dobrodziejstw medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej.

Psycholożka nie ukrywa, że do zmian w wyglądzie popchnęły ją m.in. negatywne komentarze, które czytała w sieci na swój temat. To właśnie tak zaczęła się jej przygoda z poprawkami. W internetowych publikacjach Sarna jest wyjątkowo bezpośrednia. Stąd też wiemy, co dokładnie podrasowała w swoim wyglądzie. Kobieta ma za sobą m.in. lifting twarzy oraz operację powiększenia biustu. Zapowiedziała też korektę nosa. Chętnie chwali się efektami zabiegów upiększających, wrzucając kadry, na których widać ją niekiedy od razu po wyjściu z gabinetu medycyny estetycznej.