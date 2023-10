PUDELEK OCENIA: Modowe porażki tygodnia: rozgogolona Sylwia Bomba, krzykliwa Alżbeta Lenska... (ZDJĘCIA)

Joanna Racewicz niewątpliwie przykłada dużą wagę do swojego wyglądu, a każda jej stylizacja musi być dopięta na ostatni guzik. Problem w tym, że nawet gdy dziennikarka sili się na elegancję, efekt ostateczny pozostawia wiele do życzenia. Celebrytka uznała najwyraźniej, że 90. urodziny Stanisława Janickiego to dobra okazja, aby wbić się w czarną stylizację z koronkowym dekoltem. "Interesującym" elementem była też czarna różna na jej szyi. Racewicz uzupełniła swój drapieżny "look", zaczesując włosy do tyłu i smarując usta krwisto czerwoną szminkę. Czy wyglądała ponętnie? Jak najbardziej. Czy stylizacja pasowała do okazji? Odpowiedzcie sobie sami.