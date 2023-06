PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Aneta Kręglicka rodem z lat 80., wydekoltowana Edyta Górniak... (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Joanna Przetakiewicz przykłada dużą wagę do swojego wyglądu zewnętrznego. Założycielka marki La Mania niejednokrotnie udowadniała, że jest gotowa wydać gigantyczne sumy, aby prezentować się bez zarzutu. Trzeba jej jednak przyznać, że wie co w modzie piszczy i zna swoje atuty, co bardzo w jej przypadku popłaca. Na imprezie See Bloggers 55-latla zachwyciła w prostym, acz efektownym zestawie składającym się z czarnego t-shirtu i pasującej spódnicy sięgającej łydki. Rolę dodatków odegrały brązowa torebka i sandałki na obcasie w tym samy kolorze. Trzeba przyznać, że jej małżonek też prezentował się niczego sobie w stylizacji à la "kowboj". Stylowa z nich para?