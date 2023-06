PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Małgorzata Rozenek w senacie, Marina Łuczenko jak księżniczka Disneya... (ZDJĘCIA)

Jedno trzeba Natarzy Urbańskiej oddać. Dziewczyna za każdym razem stara się zapewnić swojej widowni show na najwyższym możliwym poziomie. Chodzi tu między innymi o fantazyjne kreacje, których wokalistka nie ma w zwyczaju powtarzać. Niestety trudno nie odnieść wrażenia, że przynajmniej jeśli chodzi o ostatni występ z Opola, to mamy tu do czynienia z klasycznym przypadkiem przerostu formy nad treścią. Lateksowy płaszcz zabiera nas w podróż do kariery Matriksa, operowe rękawiczki to już natomiast przystanek na Śniadanie u Tiffany'ego. Dorzućmy do tego jeszcze okulary-lennonki i gotowe. Wygląda to trochę tak, jakby Natasza za wszelką cenę chciała porwać za sobą tłumy, jednocześnie nie do końca będąc świadomą tego, co ma do powiedzenia jako artystka. Zdecydowanie doceniamy tu jednak zaangażowanie i odwagę do zabawy z modą.