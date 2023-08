PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Ida Nowakowska z Dzikiego Zachodu, nonszalancka Emily Ratajkowski (ZDJĘCIA)

Emily Ratajkowski ma nieokiełznany talent do wyglądania jak najbardziej "cool" dziewczyna z całego towarzystwa, która nigdy nie musiała płacić za swoje drinki. Modelka naturalnie wyczuwa trendy, a do tego może się pochwalić powalającą na kolana urodą, co tworzy doprawdy zabójczą kombinację. Pierwsze skrzypce grają tu zdecydowanie buty. Agresywny szpic już dawno wrócił do łask i tu fantastycznie sprawdzają się jako przeciwwaga do swobodnie przewiązanej koszuli i nieco wymiętej spódnicy. No jest po prostu moc i nawet kiczowata zawieszka z kotkiem nie obrzydzi nam tej stylizacji.