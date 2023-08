PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Młodzieńcza Danuta Stenka, Caroline Derpienski z rozjechanym ptakiem... (ZDJĘCIA)

Podobnie jak Caroline Derpienski, Jessica Alves również uwielbia szokować swoim wizerunkiem. Pochodząca z Brazylii 40-latka przy każdym wyjściu na miasto stara się podkreślić swoje podrasowane na stole operacyjnym atuty przy pomocy kusych sukienek z dekoltem do pępka. Stylizacja wyraźnie inspirowana modnym ostatnio "barbiecorem" spełniła zapewne swoją funkcję i sprawiła, że każdy przechodzień odwrócił się za celebrytką na ulicy. Z plusów to by było na tyle, jeśli chodzi o powyższy "look"...