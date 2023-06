PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Małgorzata Rozenek jak Kopciuszek, nonszalancka Helena Englert... (ZDJĘCIA)

Roksana Węgiel jest już dorosła i stara się do podkreślić na każdym kroku, również przy pomocy strojów. W ostatnich tygodniach sporo emocji wzbudzały w końcu jej maturalne stylizacje. Niezrażona piosenkarka twierdzi jednak, że żadne z regularnie pojawiających się w sieci komentarzy na temat tego, jak wygląda i co ma na sobie, nie mają dla niej większego znaczenia. Podobnie musiało być z ultrakrótką, prześwitującą sukienką, którą gwiazda miała na sobie podczas Orange Warsaw Festiwalu. Do kreacji, spod której wyzierały białe majtki, tegoroczna abiturientka dobrała skórzaną ramoneskę, ciężkie buty na platformach i "szybkie" okulary. Jakby tego było mało, Roxie postanowiła zaszaleć jeszcze z fryzurą. Jednak co za dużo, to niezdrowo...