PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy tygodnia. Julia Wieniawa z pawim piórkiem, nonszalancka Agnieszka Woźniak-Starak... (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach w Paryżu miał miejsce ten najbardziej prestiżowy z Tygodni Mody, który jak co roku zrzeszył w "mieście świateł" fashionistki z całego świata. W stolicy również odbyło się kilka wydarzeń, które wymagały od rodzimych prominentek wykazania się wysublimowanym wyczuciem stylu . Kilku z nich udała się ta wcale niełatwa sztuka i faktycznie nie zawiodły, jeśli chodzi o dostarczenie nam mocy estetycznych wrażeń . Oto gwiazdy, z które załapały się w tym tygodniu na listę modowych sukcesów według Pudelka.

Jeśli chodzi o sekcję najlepiej ubranych, to obyło się bez większych zaskoczeń. Trafiły tu sprawdzone modowe wyjadaczki z Julią Wieniawą i Agnieszką Woźniak-Starak na czele. 24-letnia aktorka raz jeszcze udowodniła, że wie co w trawie piszczy jeśli chodzi o modowe trendy, zachwycając na premierze "Chłopów" w srebrnej sukni, którą urozmaiciła oryginalnymi akcesoriami. Woźniak-Starak raz jeszcze obroniła zasłużony tytuł "ikony stylu" w błyszczącymi kombinezonie, na który narzuciła idealnie skrojoną marynarkę. Nie sposób nie wyróżnić tu też Małgorzaty Kożuchowskiej za klasyczną stylizację w odważnym kolorze, idealnie dobraną do okazji, którą były w tym wypadku wyścigi konne.