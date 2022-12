Radosław Majdan zaczepia Krzysztofa Stanowskiego: "ZASZKODZIŁ Michniewiczowi. Odegrał bardzo złą robotę!"

Co to za pier*olenie . Awansowaliśmy, bo wygraliśmy wyżej z Arabią niż Meksyk i dlatego, że zblokowaliśmy Meksyk w pierwszym meczu. Tyle. Nie było w tych wynikach przypadku . Argentyna zrobiła swoje - ocenił potem butnie Stanowski, za co właśnie teraz dostaje cięgi od Majdana.

Zabrakło rozsądku, jeżeli jest jego przyjacielem, to powinien być jakoś też odpowiedzialny za decyzje... - powiedział Majdan. Zabrakło kogoś, kto by mu powiedział: "Czesiu, trochę zbastuj, obróciłeś wszystkich przeciwko sobie: dziennikarzy obrażałeś, byłeś arogancki, umówmy się: jakiegoś wielkiego sukcesu też nie osiągnąłeś... Okej, awansowaliśmy na mistrzostwa, ale to jest dopiero początek twojej drogi, i ta sprawa tych finansów, to wszystko, co się odbywa w naszej reprezentacji... No przykro się na to patrzy. Myślę, że zabrakło rozsądku, jakiegoś instynktu samozachowawczego, co można sprowadzić do tego, że rzeczywiście pycha kroczy przed upadkiem.