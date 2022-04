Czesław Michniewicz przerywa ZMOWĘ MILCZENIA w sprawie Zatoki Sztuki: "Były piłkarz, który GRASOWAŁ W SOPOCIE, teraz ocenia mnie moralnie?"

Rozenek 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nie tylko zatoka ale takze skoro molestowal kobiety to one powinne go pozwac. W Stanach to on dawno bylby skonczony a tu udaje celebrytę męża i tatusia 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️