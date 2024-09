Radosny Kubańczyk "przyłapany" na mieście z tajemniczą blondynką. Znalazł już następczynię Oli Ciupy

Pół roku temu do historii przeszedł medialny związek Kubańczyka i Oli Ciupy . Decyzję o ukróceniu miłosnej relacji podjęła modelka, która - jeśli wierzyć pogłoskom - miała po dziurki w nosie ciągoty ówczesnego ukochanego do używek.

Jakub Flas, bo tak brzmi imię rapera, natknął się na fotografa w centrum Warszawy, gdy zmierzał z urodziwą blondynką do popularnego wśród rodzimych prominentów luksusowego domu towarowego. O charakterze ich relacji świadczył dobitnie fakt, że zakochani nie mogli oderwać od siebie rąk - przez całą drogę czule się obejmowali a na ich obliczach malowały się błogie uśmiechy. Upalny dzień zobligował Kubańczyka do przyodziania t-shirtu i krótkich spodenek, które wyeksponowały jego pokrytą "dziarami" skórę. Wisienką na torcie była torba na ramię z metką Louis Vuitton, za którą Kuba uiścić musiał ok. 10 tysięcy złotych.