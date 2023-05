Rafał Brzozowski spotkał się z 24-letnią Miss World. Zdradził nam, co ich łączy (ZDJĘCIA)

Rafał Brzozowski należy do grona największych gwiazd TVP. Prowadzący "Jaka to melodia?" skupia się na zawodowych zobowiązaniach i raczej unika epatowania życiem prywatnym w mediach. Ponad dwa lata temu wyszło jednak na jaw, że związek wykonawcy eurowizyjnego hitu "The Ride" i Anny Tarnowskiej po ośmiu latach przeszedł do historii. Kilkanaście miesięcy później piosenkarz zdradził, że jego serce jest zajęte, ale nie ujawnił tożsamości swojej wybranki.