Rafał Szatan o małżeństwie z Barbarą Kurdej-Szatan: "RÓŻNIE BYWA, ale staramy się walczyć o nasz związek"

Laura 2 godz. temu zgłoś do moderacji 121 4 Odpowiedz

Wiecie co jakoś nie przekonują mnie te wszystkie pary, które co chwila się zwierzają ze swoich problemów i mówią jak to trzeba walczyć o związek, o siebie nawzajem, że to jest taka integralna część każdej relacji, że w pewnym momencie trzeba walczyć - to nie jest prawda. W każdym związku są gorsze chwile, ludzie się kłócą, obrażają na siebie, wku*wiają, ale prawda jest taka, że jeżeli pomimo wszystko wiedzą wewnętrznie, że się tak na serio serio kochają i potrzebują, to nie muszą o nic walczyc, bo są pewni, że nie chcą się ze sobą rozstawać. Moi rodzice nigdy nie musieli się szamotać między sobą, a też były gorsze chwile i nadal pewnie jeszcze beda jak w życiu. Niemniej zawsze jak emocje opadły, problem się rozwiązał lub stracił nieco na znaczeniu to wszystko było w porządku. Tak jak ktoś słusznie napisał już tutaj - jeżeli człowiek w relacji co chwila o nią walczy, to chyba już od dawna nie ma o co...