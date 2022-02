Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem spędzają walentynki na warsztatach z recyklingu (ZDJĘCIA)

Anna 52 min. temu zgłoś do moderacji 71 8 Odpowiedz

Tomasz wcale do mnie nie zadzwonił na Walentynki. Wziął tylko synów do mojej teściowej na ferie do Sosnowca, od której dostałam jeszcze opier... przez telefon, co ja od niego chcę. Mi też się coś należy od życia, chciałabym wyjść np. do kina, do galerii pochodzić sama, mam chorego ojca, którym trzeba się opiekować, a moja codzienność to: wstawanie o szóstej rano, rozwożenie troje dzieci do szkoły, załatwianie wszystkich spraw na mieście, bo przecież mąż na niczym się nie zna (a jest kadrowym), gotowanie, pranie, sprzątanie, odbieranie dzieci, odrabianie z nimi lekcji, potem rozwożenie na zajęcia dodatkowe. A mój mąż o ósmej wychodzi sobie z domu, a szesnastej wraca albo jak pracuje zdalnie to się zamyka w pokoju i nic go nie interesuje. A jak wraca z pracy to samoloty idzie sklejać i nic mi nie pomaga. A jeszcze moja matka mi też mówi, co ja od niego chcę. Nikogo nie interesuje, że padam na twarz. W dodatku daje mi tysiąc złotych miesięcznie i myśli, że to wystarczy - na zakupy dla dzieci i jeszcze pretensje że codziennie obiadu w domu nie ma.