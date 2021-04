Rafał Zawierucha w Sopocie raczy się trunkiem w towarzystwie kumpla Wojciecha Fibaka. Wiedzieliście, że się kumplują? (ZDJĘCIA)

Rola Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu w Hollywood" miała być dla Rafała Zawieruchy furtką do "prawdziwej" kariery. Niestety, ostatecznie ekranowy czas aktora został skrócony do kilku sekund, w związku z czym nie miał on większych szans na zyskanie rozpoznawalności poza granicami kraju. Mimo to Zawierucha może cieszyć się statusem celebryty w rodzinnej Polsce, co chętnie wykorzystuje, nieoczekiwanie awansując na naczelnego lwa salonowego.