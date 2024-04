Ranking najlepszych występów w historii "Tańca z Gwiazdami". Pamiętacie te IKONICZNE popisy taneczne? (ZDJĘCIA)

Na planie programu rodziły się wielkie przyjaźnie i gorące uczucia, niekiedy owocujące nawet narodzinami dzieci. Dla niektórych gwiazd była to przygoda życia i możliwość zetknięcia się po raz pierwszy z profesjonalnym tańcem, dla innych dołączenie do obsady widowiska stanowiło okazję do przypomnienia o sobie, a pozostali celebryci stanęli na telewizyjnym parkiecie celem podreperowania budżetu. Niezależnie od motywów udziału wielu uczestników zapisało się złotymi zgłoskami w bogatej historii show.