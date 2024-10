Rebel Wilson i jej świeżo upieczona ŻONA lansują się w Paryżu w eleganckich kreacjach. Miłość im służy?

Witam.Zawsze lubiłam wieś i wolałam wieś od miasta.Ja taks jestem osobą że cenie ciszę spokój kontakt z naturą kontakt ze zwierzętami lubię zwierzątka dzieci ciszę spokój życie domowe gotować prac sprzątać i co mam zmienić swoją naturę tylko po to żeby mnie ktoś zaakceptowal?czuję się bardziej wiejska.Nie kręci mnie kariera .Za to jestem przywiązana do mojego domu.Lubir gotować prac sprzątać siedzieć w ciszy na ogródku i rozmawiać ze zwierzętami.Xenie ciszę i spokój z nie jakieś remonty z miasta.To nie dla mnie.