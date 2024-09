Rebel Wilson i Ramona Agruma WZIĘŁY ŚLUB! Panny młode zachwyciły sukniami

MAŁŻEŃSTWA OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI - WYROK TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU - FRANCJA Światowy Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie stwierdził, że nie ma prawa do małżeństw osób tej samej płci. 47 sędziów z 47 krajów Rady Europy, którzy są członkami Trybunału Plenarnego w Strasburgu (najważniejszego trybunału praw człowieka na świecie), opublikowało oświadczenie, które zostało przemilczane. W rzeczywistości wszystkich 47 sędziów jednogłośnie poparło orzeczenie, że nie ma prawa do małżeństw osób tej samej płci. Wyrok opierał się na rozważaniach filozoficznych i antropologicznych opartych na porządku naturalnym, zdrowym rozsądku, doniesieniach naukowych i oczywiście prawie. Wyrok został oparty na art. 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest to równoznaczne z rezolucjami traktatowymi dotyczącymi praw człowieka, w szczególności art. 17 ustawy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Trybunał zdecydował, że pojęcie rodziny obejmuje nie tylko tradycyjną koncepcję małżeństwa, czyli związek mężczyzny i kobiety, ale także, że nie należy nakładać na rządy obowiązku wprowadzenia małżeństwa osób tej samej płci. W odniesieniu do zasady niedyskryminacji Trybunał dodał również, że nie ma dyskryminacji, ponieważ państwa mogą zastrzec małżeństwo tylko dla par heteroseksualnych. Rządy i zwolennicy lobby homoseksualnego nie chcą, aby ludzie o tym wiedzieli, dlatego nie jest upubliczniane.