Renee Zellweger powraca do roli Bridget Jones. Są pierwsze kadry z planu czwartej części filmu (ZDJĘCIA)

Można śmiało powiedzieć, że postać Bridget Jones stała się prawdziwą ikoną popkultury, a jej przygody pokochały miliony widzów. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem Bridget została przedstawiona w realistyczny sposób, z wszelkimi wadami i słabościami. Jej uczciwość wobec samej siebie i humorystyczne podejście do własnych niedoskonałości sprawiają, że jest bardzo sympatyczna. Oczywiście duża w tym zasługa odtwórczyni roli, Renee Zellweger , która spisała się znakomicie.

Dwa lata temu Zellweger gościła w "The Jess Cagle Show" w radiu SiriusXM. Podczas rozmowy aktorka wspomniała, że chętnie wróciłaby do roli ukochanej bohaterki. Jak się okazuje, jej życzenie się spełniło, bowiem jakiś czas temu ogłoszono, że powstanie kolejna część kultowej serii. Czwarta odsłona nosi tytuł "Bridget Jones: Mad About the Boy".