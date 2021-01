Kinga Rusin w przerwie od zarządzania firmą zwiesza się z taśmy (FOTO)

Pod koniec minionego roku o 49-latce zrobiło się niepokojąco cicho. Tajemnicza Kinia zdecydowała się zabrać głos dopiero w połowie stycznia, zdradzając co nieco o swoim obecnym życiu. Okazało się wówczas, że mama Poli i Igi rezyduje "na maleńkich wyspach na Oceanie Indyjskim" , skąd ma ponoć blisko do kontrahentów i laboratoriów zajmujących się egzotycznymi składnikami naturalnymi, które wykorzystuje w swoich kosmetykach.

Świat od dłuższego czasu jest do góry nogami, choć od wczoraj na Zachodzie trochę jakby mniej - napisała pod serią zdjęć, na których zwisa do góry nogami, nawiązując tym samym do zaprzysiężenia Joe Bidena.