Rihanna gra nogą i świeci pośladkami na hip-hopowym festiwalu. Przybyła tam wspierać ukochanego

Był taki czas, gdy Rihanna wydawała kolejne albumy, a na jej koncertach gromadziły się tłumy fanów. Od ostatniego longplayu Barbadoski minęło jednak sporo czasu, a ona sama zdaje się dziś być skupiona na zupełnie innych sprawach. Nie oznacza to natomiast, że medialne zainteresowanie już jej nie sprzyja.

Obecnie gwiazda skupia się na budowaniu kosmetycznego imperium i rodzinie, którą założyła z raperem A$AP Rockym. Jeszcze niedawno jej ukochanemu groziło do 24 lat więzienia, jednak decyzją ławy przysięgłych w Los Angeles został oczyszczony z zarzutów o napaść z użyciem broni. Mógł więc bez przeszkód wrócić do muzycznych aktywności, co już zresztą uczynił.