Beztroska Rihanna w MINI imprezuje na jachcie na Barbadosie z ASAP Rockym i przyjaciółmi

"Jest mi wstyd, że zakochałam się w takiej osobie. Byłam w niego tak zapatrzona, że zawsze do niego wracałam. To naprawdę upokarzające." - Rihanna po pobiciu przez chrisa Browna. Uwaga, po tych słowach w wywiadzie, jakieś 2 lata później znów z nim była i publicznie go broniła, że nie jest potworem. A Rockiemu grozi 24 lata więzienia obecnie za grozenie bronią kumplowi. W 2019 zamknieto go za pobicie w Szwecji. Tak więc połączcie kropki. Ona ma jeden typ faceta.