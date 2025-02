A$AP Rocky usłyszał WYROK! Raperowi groziło do 24 lat więzienia. Zapłakana Rihanna rzuciła się w ramiona ukochanego

Rihanna i A$AP Rocky niewątpliwie tworzą jedną z najpopularniejszych par w świecie show-biznesu. Przez ostatnie miesiące nad gwiazdorskim duetem zebrały się ciemne chmury. Raper został oskarżony o napaść z użyciem półautomatycznej broni palnej, za co groziło mu do 24 lat więzienia. Do incydentu doszło w listopadzie 2021 r.