Rita Ora dostała MANDAT w wysokości 10 tysięcy funtów za zorganizowanie imprezy urodzinowej: "Jestem ZAŻENOWANA" (ZDJĘCIA)

Zakaz szpitala przez parę lat może nauczyłby ją rozumu, chociaż ... bo taka kara dla niej to jak splunąć, a MEDYCY muszą się uwijać i zmagać ze śmiercią non stop. Z drugiej strony skoro młodzi tak bardzo chcą żyć normalnie, to może warto byłoby robić dla nich zamknięte płatne odosobnione i strzeżone KORONAOBOZY/WCZASY , trwające np. miesiąc. Przechorowaliby to świństwo, uodpornili i chronili innych. Byłoby to w miarę konsekwentne i służyłoby także społeczeństwu, wynajęliby te puste hotele, zamawialiby jedzenie itd . Kasa dla branży przydałaby się.