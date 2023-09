Robert i Monika Janowscy ODNOWILI PRZYSIĘGĘ MAŁŻEŃSKĄ! (ZDJĘCIA)

Runby 21 min. temu zgłoś do moderacji 63 2 Odpowiedz

Zdjęcie 3 to niestety tragedia jeśli chodzi o minę pani Moniki. Sukienka pozostawia wiele do życzenia. Moda na odnawianie przysięgi na topie. Pytam po co? Chyba dla rozgłosu, prawdziwa miłość nie musi być na pokaz i wystarczy to zrobić raz.