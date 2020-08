Sara Boruc i Artur Boruc z dziećmi

Kilka dni temu Artur Boruc ogłosił, że po pięciu latach opuszcza AFC Bournemouth i przenosi się do Legii Warszawa. Ponoć gwiazdorski kontrakt piłkarza opiewa na 400 tysięcy euro rocznie, co z pewnością podziałało motywująco. Sara i Artur żegnają się więc z Wielką Brytanią i wracają do Polski, gdzie zmierzają przez kolejne lata wić rodzinne gniazdko. Celebrytka zapowiedziała już, że w ojczyźnie czeka na nią wiele obowiązków. Instagramerka wyznała w rozmowie z Pudelkiem, że zamierza podbić rodzimą branżę modową swoja marką The Mannei.