TYLKO NA PUDELKU: Sara Boruc o swoich planach po przeprowadzce do Polski: "Ruszam z marką odzieżową - "THE MANNEI""

Dzięki związkowi z jednym z najbardziej znanych polskich piłkarzy, Sarze Boruc szybko udało się zyskać upragniony status celebrytki. Od tamtej pory ambitna blogerka kuje żelazo póki gorące, systematycznie dostarczając mediom kolejnych tematów do pisania na swój temat . O matce trójki dzieci pisze się najczęściej w kontekście jej ekskluzywnych stylizacji, których ceny wielokrotnie przyprawiają o zawrót głowy . Niestety, jej "eksperymenty" nie zawsze przypadają innym do gustu: ostatnio gwiazdka chwaliła się oryginalnymi butami marki The Row za 4,5 tysiący złotych, które internauci określili mianem... "sandałów pielgrzyma albo Janusza" .

Boruc obawia się kariery żony? "Absolutnie nie konkuruję z moim mężem"

Właśnie się przeprowadzamy - poinformowała nas Sara. Artur już zaczął treningi. Ja za to na początku października ruszam z własną marką odzieżową - The Mannei. Dzieciaki oczywiście pójdą do szkoły, ale jako że ich pierwszy język to angielski, szkoła będzie też anglojęzyczna.