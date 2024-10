Roksana Węgiel "przyłapana" na mieście

Po przyjeździe do majątku męża, żona krytykuje wiejski styl życia. Dom Piotra wydaje jej się zbyt prosty i niewygodny. Wymusza na mężu kosztowne przebudowy, chce mieć osobne pokoje do każdej czynności i domaga się zatrudnienia liczniejszej, lepiej wyszkolonej służby. Jej celem jest przekształcenie wiejskiego dworu w miejską rezydencję. Kulminacją jej zachcianek jest organizacja wystawnego balu. Zaprasza na niego wykwintnych gości z miasta, a mąż musi spełniać wszystkie jej życzenia, często wbrew sobie. Podczas balu żona aranżuje pokaz sztucznych ogni. Niestety, nieostrożność prowadzi do pożaru stodoły. Goście, sądząc, że to część widowiska, wiwatują z zachwytu. Tymczasem zrozpaczony Piotr próbuje ratować dobytek, ale nawet żona nie spieszy mu z pomocą, zajęta zabawą. Po balu okazuje się, że koszty imprezy i zniszczenia spowodowane pożarem doprowadziły do ruiny finansowej gospodarzy. Piotr uświadamia sobie, że wybór żony, mimo jej urody, dobrego wychowania i bogatego posagu, był błędem. Żona, zapatrzona w modę i obce zwyczaje, nie szanuje tradycji ani wartości męża, co prowadzi do jego nieszczęścia.