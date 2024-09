Roksana Węgiel wbija szpilę Viki Gabor: "Niech będzie KONSEKWENTNA w słowach. Nie słyszałam ostatnio nowości od Viki"

Chociaż same zainteresowane wielokrotnie podkreślały, że bardzo się lubią i trzymają za siebie kciuki, to jakiś czas temu Viki Gabor dała jasno do zrozumienia, co sądzi na temat kariery swoje nieco starszej koleżanki. Gdy została zapytana o reklamy bielizny z Węgiel, wymownie odpowiedziała.