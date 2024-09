Roksana Węgiel lansuje się na evencie Maty w czerwonej MINI i kozakach. Rośnie nam ikona mody?

Nie tak dawno temu do sieci trafił teledysk Maty i White'a 2115 do piosenki "1 na 100", w którym wystąpiła Roksana Węgiel. Kilka tygodni później piosenkarka i Michał Matczak pochwalili się wspólnym utworem "Falochrony" i wygląda na to, że wspólna praca stała się zalążkiem do prawdziwej przyjaźni. Po tym, jak raper pojawił się na weselu Roxie, ona wpadła na event promujący jego buty.