Roksana Węgiel POIRYTOWANA pytaniem o ślub w "Halo tu Polsat"? "Myślałam, że przyszłam porozmawiać O TRASIE"

Ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja , który odbył się pod koniec sierpnia, odbił się szerokim echem w świecie show-biznesu i z pewnością jest najważniejszym wydarzeniem towarzyskim roku. Młoda piosenkarka i starszy od niej o osiem lat producent muzyczny powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele pw. świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, a wesele odbyło się w eleganckiej winnicy, gdzie goście bawili się do rana.

Państwo młodzi chcieli utrzymać szczegóły uroczystości w tajemnicy . Nawet po ślubie nie opowiadali o nim w mediach. Do czasu...

Prowadząca, chcąc ratować sytuacją, powiedziała, że Kevin na pewno ogląda teraz program z udziałem swojej żony. W odpowiedzi od Roksany usłyszała, że nie wie, co on teraz robi. Pomimo nieprzyjemnego początku, młoda gwiazda opowiedziała o ceremonii ślubnej, podkreślając, że była dokładnie taka, jaką sobie wymarzyła. Z dumą prezentowała też swoją obrączkę, przyznając jednocześnie, że starała się, aby ślub został zorganizowany z dala od medialnego zgiełku. Okazało się to niemożliwe ze względu na duże zainteresowanie mediów.