Roksana Węgiel w sukience z ROZCIĘCIAMI zalotnie spogląda zza okularów połówek na konferencji Polsat Hit Festiwal (ZDJĘCIA)

Bardzo drażniły mnie kiedyś jej roznegliżowane zdjęcia , myślałam , że ona to tylko seks i ciało , ale gdy zobaczyłam , jak ona to ciało potrafi wykorzystać w tańcu , w jaki sposób się wypowiada , zdaniami wielokrotnie złożonymi , to zwracam honor .Jestem na TAK.